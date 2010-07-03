Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Эксперт сообщил, что приводит к ускоренному старению кожи и развитию рака. Он заявил, что в первую очередь к этому приводит длительное нахождение на солнце без солнцезащитного крема, передает Агентство "Москва" со ссылкой на завотделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Дмитрия Серова.
"Под воздействием солнечного облучения в коже происходят процессы, похожие на старение, – это так называемое фотостарение. Его первые признаки – пигментные пятна. Если вы всю свою сознательную жизнь проводили летний отдых на жарком пляже, то не исключено, что первые морщинки у вас появятся на пять-семь лет раньше срока. Злоупотребление загаром в солнечные летние дни нередко приводит к возникновению таких опасных патологий, как меланома, а при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22%, для плоскоклеточного рака – на 78%. Стандартный совет – обязательно пользуйтесь на пляже солнцезащитным кремом", – заявил он.
Людям со светлым фенотипом не рекомендуется находиться без солнцезащитного средства на солнце дольше, чем семь минут. Организм людей со светлыми и рыжими волосами, голубыми и светло-серыми глазами в ответ на ультрафиолет невольно вырабатывает меланин. Такие люди больше остальных имеют склонность к солнечным ожогам и меланоме, предупредил врач.
Ранее врачи заявили, что переизбыток витаминов может нанести вред организму человека. По мнению специалистов, регулярное употребление витаминов без консультации с врачом опасно для здоровья.
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