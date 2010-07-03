Дефицит витаминов B приводит к проблемам с кожей – врач

После испытаний холодом организм человека нуждается в повышенных дозах витаминов. По словам врача общей практики поликлиники №64 департамента здравоохранения Виктории Агальцовой, дефицит витаминов группы В может привести приводит к пигментации и преждевременному старению кожи.
По словам специалиста, витамины группы В должны поступать в организм комплексно. Она отметила, что дефицит В1 (тиамин) вызывает преждевременное увядание кожи, слабость мышц, нарушения в ЦНС, аритмию и нарушения дыхания, В2 (рибофлавин) проявляется потерей веса и аппетита, поражениями кожи, воспалением внутренней полости рта, светочувствительностью.
"В3 (ниацин) влияет на регуляцию сна, а дефицит В5 характеризуется нарушением пигментации как кожи, так и волос", – цитирует Агентство "Москва" Агальцову.
Фолиевая кислота (В9) необходима беременным. Дефицит В6 и В12 способен вызвать нарушения в виде психоза. При нехватке В12 (цианокобаламин) появляются нарушения в виде психоза или даже паралича.
Врач подчеркнула, что витамины способствуют важнейшим химическим реакциям и должны круглый год поступать вместе с пищей. Чтобы избежать проблем, в большинстве случаев достаточно питаться разнообразно, есть больше овощей и фруктов.
Все витамины группы В растворяются в воде. Именно поэтому гречку, богатую данным элементом, следует варить так, чтобы она полностью впитала воду.
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