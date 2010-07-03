Перезимовали: как поднять иммунитет весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
После зимы организм человека ослаблен и нуждается в поддержке. По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета. Стоит принимать адаптогены – эта фармакологическая группа препаратов помогает справиться со стрессом, психоэмоциональными расстройствами, депрессивными состояниями.
Преимущественно с наступлением тепла нужно соблюдать обычные рекомендации врачей по гигиене сна: держать спальню затемненной, не пользоваться гаджетами хотя бы за час до начала отдыха, не переедать на ночь и так далее.
Для укрепления иммунитета стоит чаще выходить на прогулки. 30 минут движений на свежем воздухе – прожиточный минимум, который необходим человеку в любом возрасте, отмечает эксперт.
Важно правильное питание: в рацион стоит добавить больше фруктов и овощей. Благотворно влияют на работу кишечника пряности (имбирь, чеснок, гвоздика, корица и т.д.).
Еще одна важная рекомендация – прививки. "Ничто так не изматывает иммунитет, как частые болезни. Ваша задача — оградить организм хотя бы от тех, от которых существует надежная защита", – заключил Александр Караулов.
Ранее врачи дали совет пациентам менять образ жизни весной вместо того, чтобы принимать витамины в виде медикаментов. По словам экспертов, таблетки приходится назначать только в крайнем случае, если пациент не способен выдерживать здоровую диету, и при этом у него есть серьезные проблемы со здоровьем.
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