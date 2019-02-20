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17:39

Найден растительный эликсир молодости

наука медицина общество

17:39

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Травянистое растение аситаба производит вещество, молекулы которого заставляют клетки организма активнее перерабатывать "белковый мусор". Это продлило мушкам жизнь на 20 процентов, сообщается в статье на Nature Communications.

Некоторые ученые считают, что старение – случайный процесс накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Это приводит к накоплению в организме так называемых престарелых клеток, прекращающих участие в работе органов. Их удаление из тела червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.

Аналогичного эффекта, отмечает Андреас Циммерманн из университета Граца, можно добиться при уменьшении притока калорий в организм. Выяснилось, что постоянный недостаток пищи заметно увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мышам, мухам и некоторым обезьянам.

Многие исследователи пытаются создать или найти в природе вещество, которое бы стимулировало аутофагию без опасных побочных эффектов. Аутофагия – это процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий.

Циммерманн и его коллеги нашли предположительно подходящее вещество. Они изучали лекарственные растения, применяемые в традиционной японской медицине.

Ученые обнаружили вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, присутствующее в больших количествах в листьях и побегах аситабы. Это растение – дальний родственник моркови и сельдерея, оно со средних веков популярно в японской кулинарии и врачевании.

Даже небольшие количества присутствующего в нем соединения уменьшали скорость их старения и гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений. Исследователи проверили действие этого соединения на червях-нематодах и плодовых мушках-дрозофилах. Небольшие дозы экстракта аситабы повысили среднюю продолжительность жизни и тех, и других животных на 20 процентов.

наука медицина общество

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