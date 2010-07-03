Кабинеты психологов в школах предложили превратить в место, где можно помолчать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил изменить работу кабинетов психолога в школах. По его словам, нужно создать в учебных заведениях место, где ученики могут выпить чай с врачом или даже просто помолчать.

"Должны быть открыты такие хорошие кабинеты психологов в школе, куда ребенок может прийти, поговорить, и за этим не последует сразу приход каких-то товарищей из социальных служб к родителям, чтобы отнять ребенка", – рассказал Чернышев Агентству "Москва".

Он отметил, что ребенку нужно высказываться, чтобы стало лучше. Чернышев выразил мнение, что работа школьных психологов строится неправильно.

"Нужно место, где можно просто посидеть, помолчать, и чтобы тебя поняли", – пояснил депутат.

Он добавил, что из-за отсутствия возможности обратиться к психологу или стереотипов увеличивается заболеваемость онкологией. Кроме того, люди подвержены нервным срывам и стрессам.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко дал рекомендации при подготовке ребенка к новому учебному году.

Специалист посоветовал родителям снизить родительский контроль над ребенком и предоставить ему возможность самостоятельно координировать свои действия. Он объяснил, что сейчас необходимо подготовить ребенка к тому, "что, с одной стороны, он становится взрослым, идет в школу учиться интересному, а с другой – что учебная деятельность – это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил". Зинченко отметил, что для налаживания отношений с одноклассниками родителям следует сперва обратить внимание на интересы и предпочтения других детей.