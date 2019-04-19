Жертвы кибербуллинга: как защитить детей от травли в интернете

Согласно анонимным интернет-опросам, на сегодняшний день около половины детей и подростков скрывают от родителей что-то из своей онлайн-жизни, а треть из них знакомы или лично сталкивались с кибербуллингом. И если раньше травля происходила в школе открыто и жертва всегда знала обидчика, то сейчас любой может подвергнуться атаке в Сети. Зачастую родители узнают об этом довольно поздно, когда ребенку уже нанесен большой психологический ущерб. С какими видами кибербуллинга школьники могут столкнуться в интернете, кто становится жертвой и как обезопасить своих детей – в материале Москвы 24.

Что такое кибербуллинг?

Понятие "кибербуллинг" (от англ. cyber – кибер и bullying – задирать, запугивать) пришло к нам с Запада в конце 90-ых и стало активно использоваться с распространением интернета и соцсетей. Сегодня кибербуллинг формулируется как вид травли, подразумевающий агрессивное поведение по отношению к жертве и распространяющийся при помощи средств интернета (соцсетей, фото- и видеоконтента, электронных сообщений и др.). Обычно это понятие применяют по отношению к детям, а для взрослых чаще используется формулировка "киберхаррасмент".

Для начала перечислим наиболее популярные формы кибербуллинга в России:

– исключение из общения или групп (носит характер бойкота человека в интернете);

– домогательства, при которых одним человеком или группой формируются угрозы и преследования;

– аутинг (от англ. outing – предание гласности), то есть публикация персональных данных без согласия человека (например, подробности состояния здоровья или адреса проживания);

– киберсталкинг – одна из самых опасных форм буллинга, когда преследование человека переходит из виртуального мира в реальный, а сбор информации в интернете используется для запугивания или домогательств;

– поддельные профили, которые формируются на основе открытых данных о человеке (фото-, видеоконтент и данные, которые он сам публикует). На человека создается фейковый (поддельный) аккаунт, и от его имени рассылается ложная, негативная и компрометирующая информация;

– троллинг– намеренная социальная провокация или издевательства в сетевом общении.

Как часть общества и его поведенческой структуры травля присутствовала всегда, достаточно вспомнить советский фильм "Чучело", где главная героиня взяла на себя чужую вину, после чего весь класс объявил ей бойкот. С развитием соцсетей детская и подростковая травля в школах осталась, но приобрела новые формы.

Кто становится жертвой

Многие родители на сегодняшний день не знают, что их ребенок делает в интернете, какие сайты посещает и какими ресурсами интересуется. По результатам исследования "Лаборатории Касперского", проведенного в январе 2019 года, 73 процентов родителей, имеющих детей в возрасте от четырех до шести лет, контролируют их действия в Сети. При этом, когда дети достигают возраста семи–десяти лет, уровень контроля со стороны родителей снижается, за действиями своих чад в интернете следят уже только 50 процентов взрослых.

Сегодня аккаунт в соцсетях может завести человек в возрасте не менее 13 лет для Instagram и Facebook и 14 лет – для "ВКонтакте", хотя рекомендованным возрастом для "ВКонтакте" является 16–18 лет. Но большинство детей уже в 10–12 лет регистрируются в соцсетях, ставя в графе "возраст" цифру "14".

С кибертравлей может столкнуться любой ребенок независимо от возраста, самые сложные случаи приводят к психическому расстройству и даже суициду. Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник Центра им. В.П. Сербского Лев Пережогин на своем опыте замечает, что зачастую травля идет параллельно в школе и онлайн.



Обычно под видом злого незнакомца скрывается человек, который хорошо знает свою жертву. В реальном мире иногда сложно травить, потому что жертва может дать отпор. А в интернете можно относительно соблюдать анонимность и посягать практически на любого.

Поэтому часто, когда уже на приеме у врача-психиатра ребенка спрашивают: "Знаешь, кто тебя травит?" – тот отвечает, что не знает. Но, как правило, дети догадываются, о ком идет речь, и в дальнейшей беседе с врачом раскрывают, что, "наверное, это Коля и Ваня". Причем в интернете все выглядит анонимно. Подростки-недоброжелатели заходят с фейковых аккаунтов и начинают рассылать злобные сообщения жертве. Другой вариант, когда дети коллективно создают специальный аккаунт на сверстника, чтобы его травить. Весь класс выкладывает туда неприглядные фото и кажущиеся им смешные истории, которые на самом деле являются очень обидными для конкретного ребенка.

В итоге к травле могут присоединиться даже те, кто не знает жертву. А в небольших городах, где всего пять–шесть учебных заведений на весь город, это порой "гуляет" из школы в школу. Подросткам смешно и весело наблюдать за тем, как кого-то сфотографировали в неприглядной ситуации или нелепой позе, и они с радостью присоединяются к злобному "мейнстриму".

Вариантов травли – десятки: от банальных рассылок в WhatsApp в группе, где выкладывают фото с подписью "а зацените, как Игорь в туалет ходил и неправильно одел штаны", до анонимных угроз и звонков с оскорблениями. Был случай, когда мама выкладывала в соцсети фото купания своего ребенка, а спустя много лет, когда мальчик вырос, его недоброжелатель нашел эти фото и разослал сверстникам. И если мамины подружки восхищались, какой там милый карапуз, то уже взрослые школьники смеялись и обсуждали, что у "карапуза" с тех пор выросло или не выросло.

Иногда такие группы с обсуждениями рождаются тайно от жертвы травли, но рано или поздно информация до нее доходит. По словам Пережогина, обычно жертву уведомляют: "Если хочешь на себя посмотреть – вот, можешь посмотреть, как мы здорово тут про тебя рассуждаем". И дают ссылку.



Причина простая: издеваться над кем-то и обсуждать это между собой не составляет такого удовольствия, как ткнуть носом самого героя торжества.

Психиатр полагает, что единой закономерности по выбору жертвы нет, повод может быть любой. Но по законам человеческого общежития всегда есть лидер и аутсайдер, и последний постоянно пытается всем насолить. "У аутсайдера есть только два пути самоутверждения: рваться наверх и пытаться доказать, что ты лучший, или пинать того, кто послабее, ставя себя на ступень выше. Обычно травлю начинают те, кто чуточку получше аутсайдера, чтобы разрыв между ним и аутсайдером был как можно более глубоким. По сути травля – это элемент превентивной защиты", – говорит Пережогин.

Лучшее решение – игнорировать инициатора

Согласно исследованиям, каждый десятый родитель отмечает, что тема кибербуллинга ему знакома, при этом доля детей, которые слышали об этой проблеме от друзей и знакомых или сталкивались с ней лично, значительно выше – 33 процента. Также 50 процентов детей признаются, что скрывают от родителей что-то из своей интернет-жизни.

Эксперт по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" и победитель конкурса "Учитель года России – 2013" Андрей Сиденко считает, что проблема большинства тех, кто сталкивается с кибербуллингом, заключается в попытке отвечать на вызовы и провокационные вопросы от недоброжелателей.



Именно этой реакции ждет инициатор буллинга. Любой ответ и попытка оправдаться вызывают только большее желание написать еще, потому что недоброжелатель видит в этом слабость человека.

Лучшее решение проблемы – не реагировать и игнорировать подобные вызовы и сообщения, – считает Сиденко. С ним согласен и психотерапевт Лев Пережогин: "Самый простой вариант травли – найти больную точку и планомерно на нее давить. Тогда получается, что цель травли достигнута, человеку плохо. А если больной точки нет, то и травить бесполезно, потому что он не реагирует. Раз ткнули, два ткнули, а реакции ноль, приходится от него отстать".

Только если взрослый способен понять это самостоятельно, то ребенку необходима помощь. Эксперт по детской онлайн-безопасности рекомендует в первую очередь завести аккаунт и "подружиться" в соцсети со своими детьми. Важно посмотреть, какие сообщения появляются у ребенка на стене, какие группы он посещает. Но ни в коем случае не в формате слежки (у ребенка тоже есть право на личную жизнь), а чтобы знать его интересы, потребности и темы, которыми он увлекается.

Также сегодня существуют специализированные программы родительского контроля, которые позволяют не только ограничивать детей от потенциально опасных ресурсов, но и фиксировать факты большого количества сообщений и постов ребенка в соцсети. Таким образом взрослый может со своего телефона видеть объем поступаемых ребенку сообщений, не видя их содержимое (соблюдаются права гражданина на тайну переписки). И если количество сообщений резко увеличилось, стоит поговорить с ребенком.

Родителям ни в коем случае не стоит вмешиваться в переписку ребенка и начинать отвечать человеку, который его обижает. Ни с аккаунта ребенка, ни со своего, ни с какого-либо другого. В этом случае азарт инициатора кибербуллинга только возрастает, и онлайн-переписка может длиться бесконечно.



Первый важный шаг при личных оскорблениях в интернете – занести человека или всю группу людей в черный список, чтобы у них не было возможности писать.

Также можно пожаловаться администраторам соцсети на хамство, оскорбление и клевету. Но если кибербуллинг приобрел большие масштабы и в это включен уже не один обидчик, а целый класс, необходимо поставить в известность школу и классного руководителя.

Когда угрозы в соцсетях переносятся на реальный мир, начинают поступать угрожающие звонки и попытки найти человека ("я знаю, где ты живешь", "я буду следить за тобой" и так далее) – это уже повод обратиться в полицию. Главное – собирать все свидетельства угроз: делать скриншоты сообщений, сохранять оскорбительные фото, коллажи и видео, делать записи звонков. На телефон ребенка можно установить программу, автоматически записывающую все звонки, чтобы в случае угроз предоставить полиции реальные доказательства.

И самое важное – нужно выстраивать общение со своими детьми так, чтобы они могли в любой момент к вам обратиться. Что бы ребенку ни писали в соцсети, он должен знать, что у него есть человек, способный его защитить. Тот, кто обладает авторитетом. Это может быть как один из родителей, так и старший брат, сестра или учителя. Психологически комфортная атмосфера в семье должна быть всегда, это вопрос доверия между ребенком и родителем, чтобы в случае опасной ситуации они могли рассказать все друг другу.

Если вы заметили, что ребенок стал тревожным, возбудимым, или, наоборот, замкнулся в себе, у него нарушился сон, аппетит или появились проблемы с мочеиспусканием, обратитесь к доктору. Давление со стороны сверстников может привести как к нервным тикам, так и к глубоким депрессивным состояниям. Психиатры сегодня способны убрать психологические последствия кибербуллинга у детей, научив их аутогенной тренировке или, по-другому, психическому закаливанию. Ребенок должен научиться так перестраивать свое взаимоотношение с миром, чтобы происходящее вокруг его не травмировало. Первой психологической помощью также может стать звонок на бесплатную линию поддержки "Дети онлайн".