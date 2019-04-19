Жертвы кибербуллинга: как защитить детей от травли в интернете

Согласно анонимным интернет-опросам, на сегодняшний день около половины детей и подростков скрывают от родителей что-то из своей онлайн-жизни, а треть из них знакомы или лично сталкивались с кибербуллингом. И если раньше травля происходила в школе открыто и жертва всегда знала обидчика, то сейчас любой может подвергнуться атаке в Сети. Зачастую родители узнают об этом довольно поздно, когда ребенку уже нанесен большой психологический ущерб. С какими видами кибербуллинга школьники могут столкнуться в интернете, кто становится жертвой и как обезопасить своих детей – в материале Москвы 24.
Что такое кибербуллинг?
Понятие "кибербуллинг" (от англ. cyber – кибер и bullying – задирать, запугивать) пришло к нам с Запада в конце 90-ых и стало активно использоваться с распространением интернета и соцсетей. Сегодня кибербуллинг формулируется как вид травли, подразумевающий агрессивное поведение по отношению к жертве и распространяющийся при помощи средств интернета (соцсетей, фото- и видеоконтента, электронных сообщений и др.). Обычно это понятие применяют по отношению к детям, а для взрослых чаще используется формулировка "киберхаррасмент".
Для начала перечислим наиболее популярные формы кибербуллинга в России:
– исключение из общения или групп (носит характер бойкота человека в интернете);
– домогательства, при которых одним человеком или группой формируются угрозы и преследования;
– аутинг (от англ. outing – предание гласности), то есть публикация персональных данных без согласия человека (например, подробности состояния здоровья или адреса проживания);
– киберсталкинг – одна из самых опасных форм буллинга, когда преследование человека переходит из виртуального мира в реальный, а сбор информации в интернете используется для запугивания или домогательств;
– поддельные профили, которые формируются на основе открытых данных о человеке (фото-, видеоконтент и данные, которые он сам публикует). На человека создается фейковый (поддельный) аккаунт, и от его имени рассылается ложная, негативная и компрометирующая информация;
– троллинг– намеренная социальная провокация или издевательства в сетевом общении.
Как часть общества и его поведенческой структуры травля присутствовала всегда, достаточно вспомнить советский фильм "Чучело", где главная героиня взяла на себя чужую вину, после чего весь класс объявил ей бойкот. С развитием соцсетей детская и подростковая травля в школах осталась, но приобрела новые формы.
Кто становится жертвой
Многие родители на сегодняшний день не знают, что их ребенок делает в интернете, какие сайты посещает и какими ресурсами интересуется. По результатам исследования "Лаборатории Касперского", проведенного в январе 2019 года, 73 процентов родителей, имеющих детей в возрасте от четырех до шести лет, контролируют их действия в Сети. При этом, когда дети достигают возраста семи–десяти лет, уровень контроля со стороны родителей снижается, за действиями своих чад в интернете следят уже только 50 процентов взрослых.
Сегодня аккаунт в соцсетях может завести человек в возрасте не менее 13 лет для Instagram и Facebook и 14 лет – для "ВКонтакте", хотя рекомендованным возрастом для "ВКонтакте" является 16–18 лет. Но большинство детей уже в 10–12 лет регистрируются в соцсетях, ставя в графе "возраст" цифру "14".
С кибертравлей может столкнуться любой ребенок независимо от возраста, самые сложные случаи приводят к психическому расстройству и даже суициду. Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник Центра им. В.П. Сербского Лев Пережогин на своем опыте замечает, что зачастую травля идет параллельно в школе и онлайн.
Поэтому часто, когда уже на приеме у врача-психиатра ребенка спрашивают: "Знаешь, кто тебя травит?" – тот отвечает, что не знает. Но, как правило, дети догадываются, о ком идет речь, и в дальнейшей беседе с врачом раскрывают, что, "наверное, это Коля и Ваня". Причем в интернете все выглядит анонимно. Подростки-недоброжелатели заходят с фейковых аккаунтов и начинают рассылать злобные сообщения жертве. Другой вариант, когда дети коллективно создают специальный аккаунт на сверстника, чтобы его травить. Весь класс выкладывает туда неприглядные фото и кажущиеся им смешные истории, которые на самом деле являются очень обидными для конкретного ребенка.
В итоге к травле могут присоединиться даже те, кто не знает жертву. А в небольших городах, где всего пять–шесть учебных заведений на весь город, это порой "гуляет" из школы в школу. Подросткам смешно и весело наблюдать за тем, как кого-то сфотографировали в неприглядной ситуации или нелепой позе, и они с радостью присоединяются к злобному "мейнстриму".
Вариантов травли – десятки: от банальных рассылок в WhatsApp в группе, где выкладывают фото с подписью "а зацените, как Игорь в туалет ходил и неправильно одел штаны", до анонимных угроз и звонков с оскорблениями. Был случай, когда мама выкладывала в соцсети фото купания своего ребенка, а спустя много лет, когда мальчик вырос, его недоброжелатель нашел эти фото и разослал сверстникам. И если мамины подружки восхищались, какой там милый карапуз, то уже взрослые школьники смеялись и обсуждали, что у "карапуза" с тех пор выросло или не выросло.
Иногда такие группы с обсуждениями рождаются тайно от жертвы травли, но рано или поздно информация до нее доходит. По словам Пережогина, обычно жертву уведомляют: "Если хочешь на себя посмотреть – вот, можешь посмотреть, как мы здорово тут про тебя рассуждаем". И дают ссылку.
Психиатр полагает, что единой закономерности по выбору жертвы нет, повод может быть любой. Но по законам человеческого общежития всегда есть лидер и аутсайдер, и последний постоянно пытается всем насолить. "У аутсайдера есть только два пути самоутверждения: рваться наверх и пытаться доказать, что ты лучший, или пинать того, кто послабее, ставя себя на ступень выше. Обычно травлю начинают те, кто чуточку получше аутсайдера, чтобы разрыв между ним и аутсайдером был как можно более глубоким. По сути травля – это элемент превентивной защиты", – говорит Пережогин.
Лучшее решение – игнорировать инициатора
Согласно исследованиям, каждый десятый родитель отмечает, что тема кибербуллинга ему знакома, при этом доля детей, которые слышали об этой проблеме от друзей и знакомых или сталкивались с ней лично, значительно выше – 33 процента. Также 50 процентов детей признаются, что скрывают от родителей что-то из своей интернет-жизни.
Эксперт по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" и победитель конкурса "Учитель года России – 2013" Андрей Сиденко считает, что проблема большинства тех, кто сталкивается с кибербуллингом, заключается в попытке отвечать на вызовы и провокационные вопросы от недоброжелателей.
Лучшее решение проблемы – не реагировать и игнорировать подобные вызовы и сообщения, – считает Сиденко. С ним согласен и психотерапевт Лев Пережогин: "Самый простой вариант травли – найти больную точку и планомерно на нее давить. Тогда получается, что цель травли достигнута, человеку плохо. А если больной точки нет, то и травить бесполезно, потому что он не реагирует. Раз ткнули, два ткнули, а реакции ноль, приходится от него отстать".
Только если взрослый способен понять это самостоятельно, то ребенку необходима помощь. Эксперт по детской онлайн-безопасности рекомендует в первую очередь завести аккаунт и "подружиться" в соцсети со своими детьми. Важно посмотреть, какие сообщения появляются у ребенка на стене, какие группы он посещает. Но ни в коем случае не в формате слежки (у ребенка тоже есть право на личную жизнь), а чтобы знать его интересы, потребности и темы, которыми он увлекается.
Также сегодня существуют специализированные программы родительского контроля, которые позволяют не только ограничивать детей от потенциально опасных ресурсов, но и фиксировать факты большого количества сообщений и постов ребенка в соцсети. Таким образом взрослый может со своего телефона видеть объем поступаемых ребенку сообщений, не видя их содержимое (соблюдаются права гражданина на тайну переписки). И если количество сообщений резко увеличилось, стоит поговорить с ребенком.
Родителям ни в коем случае не стоит вмешиваться в переписку ребенка и начинать отвечать человеку, который его обижает. Ни с аккаунта ребенка, ни со своего, ни с какого-либо другого. В этом случае азарт инициатора кибербуллинга только возрастает, и онлайн-переписка может длиться бесконечно.
Также можно пожаловаться администраторам соцсети на хамство, оскорбление и клевету. Но если кибербуллинг приобрел большие масштабы и в это включен уже не один обидчик, а целый класс, необходимо поставить в известность школу и классного руководителя.
Когда угрозы в соцсетях переносятся на реальный мир, начинают поступать угрожающие звонки и попытки найти человека ("я знаю, где ты живешь", "я буду следить за тобой" и так далее) – это уже повод обратиться в полицию. Главное – собирать все свидетельства угроз: делать скриншоты сообщений, сохранять оскорбительные фото, коллажи и видео, делать записи звонков. На телефон ребенка можно установить программу, автоматически записывающую все звонки, чтобы в случае угроз предоставить полиции реальные доказательства.
И самое важное – нужно выстраивать общение со своими детьми так, чтобы они могли в любой момент к вам обратиться. Что бы ребенку ни писали в соцсети, он должен знать, что у него есть человек, способный его защитить. Тот, кто обладает авторитетом. Это может быть как один из родителей, так и старший брат, сестра или учителя. Психологически комфортная атмосфера в семье должна быть всегда, это вопрос доверия между ребенком и родителем, чтобы в случае опасной ситуации они могли рассказать все друг другу.
Если вы заметили, что ребенок стал тревожным, возбудимым, или, наоборот, замкнулся в себе, у него нарушился сон, аппетит или появились проблемы с мочеиспусканием, обратитесь к доктору. Давление со стороны сверстников может привести как к нервным тикам, так и к глубоким депрессивным состояниям. Психиатры сегодня способны убрать психологические последствия кибербуллинга у детей, научив их аутогенной тренировке или, по-другому, психическому закаливанию. Ребенок должен научиться так перестраивать свое взаимоотношение с миром, чтобы происходящее вокруг его не травмировало. Первой психологической помощью также может стать звонок на бесплатную линию поддержки "Дети онлайн".