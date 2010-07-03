В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу

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Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко дал рекомендации при подготовке ребенка к новому учебному году, передает RT.

Специалист посоветовал родителям снизить родительский контроль над ребенком и предоставить ему возможность самостоятельно координировать свои действия. Он объяснил, что сейчас необходимо подготовить ребенка к тому, "что, с одной стороны, он становится взрослым, идет в школу учиться интересному, а с другой – что учебная деятельность – это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил".

Зинченко отметил, что для налаживания отношений с одноклассниками родителям следует сперва обратить внимание на интересы и предпочтения других детей. Также, по его словам, родителям не стоит ругать ребенка без веской на то причины, уточнив, что негативная оценка может только усугубить ситуацию.

"Например, при наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается", – пояснил специалист.

Помимо этого, родителям стоит чаще хвалить своих детей за хороший результат, старания и другие успехи ребенка. Это позволит взрослым в нужное время поддержать своего ребенка и помочь справиться с возникшими трудностями, считает специалист.

Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра.

Специалист также считает, что надо чередовать интеллектуальную и физическую деятельность ребенка, он должен проводить много времени на свежем воздухе, двигаться, играть – готовиться к дальнейшей нагрузке в школе. Нужно заранее позаботиться о покупке вещей.

