Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минздраве РФ заявили, что хирурги из Нижнего Тагила, написавшие заявления об увольнении, получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ написали, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и не соответствующей ей оплате труда.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле обратили внимание на произошедшее. Во вторник в больницу приезжали глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.

Кроме того, в медицинском учреждении с 2 сентября начнут работать два новых хирурга, туда также направят специалистов из другой больницы. С 26 августа в ЦГБ 1 "изменена маршрутизация пациентов", что, как уверяют в Минздраве, исключит дополнительную нагрузку на хирургов.

После разъяснительной беседы пятеро хирургов решили не увольняться, еще один находится в отпуске.