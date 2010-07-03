Московские хирурги восстановили лицо семилетней девочки после ДТП

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Нейрохирурги детской больницы № 9 имени Сперанского восстановили лицо пострадавшей в ДТП семилетней девочки, передает Агентство "Москва".

Ребенка доставили в больницу с острой черепно-мозговой травмой, ушибами и переломами со смещением. Средняя зона лица была сильно повреждена.

Специалисты сделали разрез по переходной складке верхней челюсти с двух сторон, затем обнажили зону переломов лицевого скелета и сопоставили поврежденные фрагменты в правильном положении. Затем кости зафиксировали десятью титановыми пластинами.

Через полторы недели после спада отека девочку выписали – нарушений в симметрии лица и форме носа врачи не обнаружили.

В июле нейрохирурги больницы имени Сперанского спасли ребенка, который получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, упав с водного мотоцикла. Врачи ввели пострадавшего в состояние искусственной комы, чтобы сохранить функции мозга. Медики сперва устранили вдавленный перелом, затем гематому. После этого они провели инфузионную, антибактериальную осмотерапию. На пятые сутки мальчик вышел из комы.