Московские хирурги спасли ногу попавшей под грузовик мотоциклистки

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Хирурги городской клинической больницы имени Боткина сохранили ногу попавшей под колеса грузовика 41-летней мотоциклистке, передает Агентство "Москва".

Автомобиль проехал по ноге женщины передними и задними колесами. Пострадавшая находилась в состоянии травматического и посттравматического шока, мягкие ткани были сильно повреждены, начались гнойно-септические осложнения.

Врачам удалось стабилизировать состояние женщины, но шанс спасти конечность был очень мал. Тем не менее было принято решение проводить экстренную операцию. В итоге кожу удалось сохранить с помощью полнослойной трансплантации. Сепсис прекратился, мягкие ткани начали восстанавливаться.

В настоящее время пациентка занимается лечебной физкультурой под руководством инструктора.

Ранее врачи научно-исследовательского клинического института имени Свержевского успешно прооперировали женщину, у которой была диагностирована редкая патология носовых пазух. Женщина жаловалась на постоянную головную боль, которая усиливалась на холоде или при резкой смене погоды. Специалисты скорректировали форму носовой перегородки и удалили измененные ткани, которые блокировали носолобное соустье.