Столичные врачи прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи научно-исследовательского клинического института имени Свержевского успешно прооперировали женщину, у которой была диагностирована редкая патология носовых пазух. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается, женщина жаловалась на постоянную головную боль, которая усиливалась на холоде или при резкой смене погоды.

"После проведенного МРТ-исследования были выявлены образования в области носовых пазух. После дополнительных исследований был поставлен диагноз – мукоцеле решетчатого лабиринта и лобной пазухи. Врачи приняли решение о проведении операции", – говорится в сообщении.

Врачи скорректировали форму носовой перегородки, провели "хирургическое вмешательство под контролем навигационной системы и удалили измененные ткани, которые блокировали носолобное соустье".

Женщину уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии.

