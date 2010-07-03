Получившего тяжелую травму головы ребенка спасли московские врачи

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские нейрохирурги спасли ребенка, который получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, упав с водного мотоцикла, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.
Уточняется, что в Московской области девятилетний мальчик пострадал, катаясь на водном мотоцикле.
Гидроцикл по неустановленной причине вынесло на мель, ребенка выкинуло в воду, где он ударился головой о дно реки.
Врачи ввели пострадавшего в состояние искусственной комы, чтобы сохранить функции мозга.
"После чего ребенка оперативно госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом теменной кости", – рассказали в пресс-службе.
При диагностике выяснилось, что травма привела к повреждению мозга фрагментами костей, также образовалась гематома, сдавившая мозг.
Нейрохирурги сперва устранили вдавленный перелом, затем гематому. После этого специалисты провели инфузионную, антибактериальную осмотерапию. На пятые сутки мальчик вышел из комы.
По словам заведующего нейрохирургическим отделением больницы имени Сперанского Сергея Горчакова, через несколько месяцев ребенку нужно будет сделать еще одну операцию – пластику черепа.
Ранее хирурги городской клинической больницы имени Боткина сохранили ногу попавшей под колеса грузовика 41-летней мотоциклистке.
Автомобиль проехал по ноге женщины передними и задними колесами. Пострадавшая находилась в состоянии травматического и посттравматического шока, мягкие ткани были сильно повреждены, начались гнойно-септические осложнения. Врачам удалось стабилизировать состояние женщины, но шанс спасти конечность был очень мал.
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