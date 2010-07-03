В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

В Кремле знают о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этим вопросом сейчас занимаются Минздрав, региональные и областные власти.
"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется", – подчеркнул официальный представитель Кремля. Как отметил Песков, увольнение врачей в Нижнем Тагиле – "главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения". "Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом", – приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
Ранее местные СМИ писали, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. По данным прессы, причиной такого решения врачей стала высокая нагрузка при низкой оплате труда. Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что ведомство направило комиссию в тагильскую больницу для расследования обстоятельств инцидента.
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