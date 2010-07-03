В Кремле прокомментировали задержание женщины из-за детского лекарства

15:29
15:29
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Фото: facebook.com/lida.moniava
В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного сына. Ситуация частично разрешена. Уголовное дело пока остается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, и, слава богу... сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается", – заявил Песков.
Он отметил, что данный вопрос уже затрагивался на прямых линиях, и глава Минздрава Вероника Скворцова пообещала разобраться в этой ситуации. Пресс-секретарь президента уточнил, что Кремль свяжется с министерством и попросит активизировать работу в этом направлении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали маму неизлечимо больного ребенка. Она заказала для сына лекарство, не зарегистрированное в России. В составе лекарства есть запрещенное вещество.
Миша Боголюбов – пациент детского хосписа "Дом с Маяком". У него болезнь Баттена: он не может говорить и ходить, страдает от сильных судорог.
Врачи назначили ему противосудорожный препарат "Фризиум". В России его купить невозможно. Мать ребенка заказала лекарство в интернете. Она получила квитанцию о доставке и отправилась получить посылку на почту. В этот момент ее задержали сотрудники таможенной службы. Они назвали посылку контрабандой и заявили, что будет возбуждено уголовное дело.
Женщину допрашивали семь часов. Лекарство изъяли. В квартире провели обыск. Мама Миши Елена Боголюбова рассказала о случившемся в интервью радиостанции "Москва FM".
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