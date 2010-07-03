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14:57

В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения мочекаменной болезни

медицина общество

14:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии начали применять новый метод лечения мочекаменной болезни у детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

"В институте начали выполнять литотрипсию – дробление камней при мочекаменной болезни у детей. Раньше все пациенты, у которых выявлялась мочекаменная болезнь в основном направлялись в федеральные центры. На сегодняшний день наш институт в числе первых московских учреждений, кто уже начал выполнение литотрипсии", – рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, процедура требует определенного опыта и квалификации специалистов, поскольку выполняется по сложной технике. Данная методика является отличной альтернативой для тех, кому консервативная помощь не помогает.

В пресс-службе отметили, что только за один год врачи выполняют более 800 урологических операций различной сложности.

Ранее московские врачи разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций с помощью вирусов. Борьба с инфекционными заболеваниями происходит путем применения особых вирусов, которые питаются болезнетворными бактериями. На основе анализов пациента врачи определяют вид бактерий и подбирают соответствующий вирус, после чего подготавливают препарат.

Новый метод уже прошел клинические исследования, а также был опробован в ГКБ № 67, Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и в медицинских учреждениях Ярославля, Астрахани и Ганновера.

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медицина общество

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