Названы три самых опасных инфекционных болезни в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала о трех самых опасных заболеваниях в стране для взрослого человека, передает RT.

На первое место она поставила гепатит. В то же время врач подчеркнула, что с этим заболеванием полным ходом идет борьба. "Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения", – пояснила она.

Еще одно опасное инфекционное заболевание – корь. По словам Малинниковой, эта инфекция вакциноуправляемая, то есть ее можно предупредить, но тем не менее в России фиксируется рост заболеваемости корью.

"И остается еще не решенная, но решаемая проблема – ВИЧ", – заявила она.

Министерство здравоохранения разработало специальную медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека. Подобное нововведение призвано расширить полноту и достоверность информации о болезни, вызванной ВИЧ. Кроме того, новая карта обеспечит необходимой статистикой форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц с вирусом иммунодефицита.

Вместе с тем подчеркивается, что ведение статистики ВИЧ-инфицированных идет в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции в России до 2020 года.

Ранее в РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ. Как пояснил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский, лечение ВИЧ-инфицированных продлевает им жизнь и, как следствие, количество больных быстро увеличивается. Покровский также напомнил, что каждый ВИЧ-инфицированный остается зараженным на всю жизнь и "может в среднем 12 лет передавать вирус другим людям".

Согласно информации Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч человек против 871 тысячи в конце 2016 года. При этом в 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.