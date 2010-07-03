Химики МГУ нашли способ определять уровень глюкозы в крови через анализ пота

Сотрудники химического факультета МГУ имени Ломоносова разработали способ определения уровня глюкозы в крови с помощью анализа пота. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу университета.
Для контроля уровня глюкозы ученые предлагают анализировать пот. Неинвазивные методы, которые не подразумевают повреждения кожи и сосудов, гораздо предпочтительнее для диагностики сахара в крови.
"Проблема в том, что диабетики вынуждены часто отбирать у себя кровь, до нескольких раз в сутки – занятие не только малоприятное, но и опасное. Однако достоверно определить уровень сахара в крови через кожу (например, при помощи ИК-спектроскопии) пока не получается. Поэтому ученые сконцентрировались на жидкостях, которые человеческий организм выделяет сам. Ключевой из них стал пот", – сообщили в университете.
Ученые занимаются созданием нового биосенсора. Добровольцы принимали участие в тестах, и тесты показали, что для мониторинга диабета достаточно корреляции между кровью и потом по степени изменения глюкозы.
Прототип биосенсора представляет собой платиновый электрод, модифицированный неорганическим пигментом берлинской лазурью и ферментом глюкозооксидазой. Глюкозооксидаза реагирует с глюкозой, содержащейся в поте, и образуется пероксид водорода, чья концентрация определяется с помощью реакции восстановления на поверхности берлинской лазури. Так можно определить содержание глюкозы в крови, пояснили ученые.
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