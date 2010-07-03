Московские врачи разработали методику лечения инфекций с помощью вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские врачи разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций с помощью вирусов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова и Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени

Габричевского предложили лечить инфекционные заболевания при помощи вирусов-бактериофагов. По словам главного врача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, технология будет бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

"Проблема этих инфекционных заболеваний – одна из важнейших для современного здравоохранения, принимая во внимание растущую устойчивость их возбудителей к большинству антибиотиков", – сказал Шкода.

Он рассказал, что борьба с инфекционными заболеваниями происходит путем применения особых вирусов, которые питаются болезнетворными бактериями. На основе анализов пациента врачи определяют вид бактерий и подбирают соответствующий вирус, после чего подготавливают препарат.

Новый метод уже прошел клинические исследования, а также был опробован в ГКБ № 67, Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и в медицинских учреждениях Ярославля, Астрахани и Ганновера.

Ранее российские ученые разработали первую вакцину, защищающую сразу от пяти инфекционных заболеваний. Инъекция, которую называют "пять уколов в одном", защитит от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B (или желтухи) и гемофильной инфекции. Вакцинацию будут проводить новорожденным и детям в возрасте до шести месяцев.

