"Входите, открыто!": как пройдут дни открытых дверей в больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут проконсультироваться со специалистами, а также бесплатно обследоваться в рамках дней открытых дверей в столичных больницах, которые будут проходить в декабре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дни открытых дверей пройдут в рамках проекта "Входите, открыто!".

"Москвичи смогут получить консультации специалистов, пройти бесплатные обследования и познакомиться с авторскими методиками лечения", – говорится в сообщении.

В частности, психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева 1 декабря проведет заключительный день фестиваля Psyаest. В программе запланированы лекции, мастер-классы и бесплатные консультации дипломированных психологов, психотерапевтов и психиатров, а также выставка творческих работ людей с ментальными расстройствами.

3 декабря в городской клинической больнице имени Кончаловского состоятся занятия в рамках проекта "Женское здоровье. 45 плюс". Там можно будет узнать о принципах гормональной терапии и о том, как сохранить красоту и здоровье.

Городская клиническая больница № 24 4 декабря проведет для будущих родителей экскурсию и расскажет, как работает перинатальный центр.

В этот же день в городской клинической больнице № 15 имени Филатова состоится занятие по теме "Послеродовой период. Грудное вскармливание". Врачи-неонатологи расскажут об изменениях в организме после родов, о правилах грудного вскармливания и об уходе за новорожденным.

11 декабря специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии расскажут об особенностях строения и типах кожи, а также о связи кожных проблем с внутренними проблемами организма.

Городская клиническая больница имени Плетнева 14 декабря организует занятие, посвященное психологической адаптации женщины и семьи к рождению ребенка.

В этот же день в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии детский хирург проведет осмотр детей с пигментными образованиями кожи.

В Морозовской детской городской клинической больнице 15 декабря состоится день открытых дверей для пациентов с заболеваниями хирургического профиля.

В гинекологическом отделении городской клинической больницы № 13 19 декабря врачи бесплатно проконсультируют женщин. Там же пройдет занятие "Школы диетологии".

Более подробную информацию о дне открытых дверей в столичных медицинских учреждениях можно посмотреть на mos.ru.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по электронной медицинской карте, которую используют в поликлиниках столицы. Сначала москвичи ответят, поддерживают ли они использование электронной карты. Также желающие смогут написать предложения по совершенствованию сервиса. Во втором вопросе нужно указать, какие разделы электронной медкарты являются самыми полезными. А в третьем вопросе участники проекта ответят, поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при дальнейшем ведении пациентов.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Электронная медкарта доступна врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.

Как сообщалось ранее, в 2018 году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.