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08:09

За год врачи выписали 17 млн льготных рецептов с помощью ЕМИАС

медицина город

08:09

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств.

Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки. За счет этого врач экономит время и уделяет больше внимания пациенту. Кроме того, специалист может заранее узнать о наличии медицинского препарата в аптеке.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун напомнил, что выписывать электронные рецепты московские врачи начали в 2014 году. По его словам, с того времени оформили уже более 65 миллионов рецептов, причем подавляющее большинство – льготные.

Получить лекарства по льготным рецептам можно в аптечных пунктах, расположенных в городских поликлиниках, дежурных и уполномоченных аптеках. Чаще всего забрать необходимые медикаменты можно в день обращения. Если их не оказалось в наличии, рецепт попадает на отсроченное обслуживание. Лекарства по нему должны предоставить в течение 10–15 дней с момента обращения.

медицина город

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