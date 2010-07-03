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Город

16:44

Проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Как отметил глава департамента на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, проект планируется развивать.

По словам Хрипуна, 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. Данные об их здоровье попали в электронную медицинскую карту.

Глава ведомства также отметил, что проект полностью себя оправдал. Конкретные проблемы со здоровьем выявили у нескольких сотен человек.

Павильоны "Здоровая Москва" представляют собой мобильные модули. В 13 парках города рядом с павильонами работали специальные "веранды здоровья" – открытые площадки для проведения мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.

Москвичи могли сдать анализы крови, сделать электрокардиографию флюорографию, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.

Почти полмиллиона москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

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