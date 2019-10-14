430 тысяч человек посетили медицинские павильоны "Здоровая Москва"

6 октября завершилась программа "Летний тест здоровья" проекта "Здоровая Москва", в рамках которой жители столицы могли пройти бесплатную диспансеризацию. За 124 дня работы московские врачи приняли почти полмиллиона человек. Рассказываем о результатах "летнего теста здоровья", а также о людях, принявших в нем участие.
Как работали павильоны "Здоровая Москва"
"Ближе к вам, москвичи!" – это девиз программы "Здоровая Москва". Поэтому, продумывая карту расположения медицинских павильонов, в департаменте здравоохранения хотели выбрать наиболее любимые места жителей столицы. Остановили выбор на московских парках.
Свою работу павильоны начали 3 июня, а последний в этом году пациент покинул медицинский кабинет в парке в 22:00 6 октября. И, подводя итоги, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун объявил, что за 124 дня работы врачей в парках медосмотр прошли 430 тысяч человек. "Ничего подобного никогда не было ни в практике московского здравоохранения, ни в стране в целом – чтобы за четыре летних месяца вот такое количество граждан прошло обследование", – отметил глава ведомства.
46 белых павильона с эмблемой проекта открылись в 26 парках по всей столице. 190 врачей поликлиник принимали пациентов с 8 утра и до 10 вечера. По словам Хрипуна, для работы в проекте департамент здравоохранения приглашал лучших сотрудников разных специальностей: врачей общей практики, офтальмологов, аллергологов, отоларингологов, а также врачей других необходимых направлений.
При этом постоянно в павильонах здоровья находились как минимум три врача: два врача общей практики, а также один узконаправленный специалист. Конечно, кардиолога или отоларинголога можно было застать не в каждом павильоне. Такие врачи курсировали между точками, и чтобы попасть к ним, достаточно было обратиться к расписанию. Кроме того, к павильонам подъезжали передвижные флюорографические комплексы, также при необходимости можно было сделать ультразвуковое исследование.
Почти полмиллиона москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"
Еще один бонус павильонов "Здоровая Москва": процедура диспансеризации занимала не более часа. "Мы обговаривали с врачами и медсестрами, как сделать так, чтобы не было никаких заминок, простоев, чтобы все происходило быстро и четко", – пояснил Хрипун.
При этом пациенту не требовалось иметь с собой много документов: достаточно только паспорта и полиса ОМС.
Порядок проведения диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"
- Идентификация пациента на стойке регистрации, поиск его в системе ЕМИАС;
- электронный опрос врача – анкета, которая позволяла выявить факторы риска развития заболеваний у пациента;
- манипуляции в кабинете доврачебного осмотра: измерение пульса, давления – в том числе и внутриглазного, проведение антропометрии (измерения индекса массы тела);
- посещение процедурного кабинета: забор крови из пальца и из вены для проведения общего анализа крови, анализов на холестерин и глюкозу;*
- полный осмотр пациента, пальпация, перкуссия, аускультация;
- осмотр и консультация у узконаправленных специалистов;
- получение рекомендаций о том, как сохранить здоровье и преодолеть факторы риска развития заболеваний.
*мужчинам определенного возраста делали дополнительный забор крови на ПСА (простат-специфический антиген)
Кстати, для удобства пациентов работа павильонов была организована так, что за результатами анализов возвращаться не приходилось. Все данные, полученные в лаборатории, при необходимости приходили на почту. Более того, в случае выявления отклонений в анализах пациентов обязательно об этом оповещали.
Кроме того, если врачи видели необходимость в более глубоком обследовании у конкретных профильных специалистов, в павильонах была возможность тут же записаться к соответствующему доктору или на процедуру без предварительного визита к терапевту.
Таким образом, доступность (павильоны старались устанавливать поближе к метро), скорость и приятная атмосфера парков сделали свое дело: за четыре месяца программы медосмотр прошло рекордное количество москвичей.
Результаты работы "Летнего теста здоровья"
По словам представителей столичного Депздрава, проект "Здоровая Москва" имеет большое будущее. "Идея провести диспансеризацию в парках возникла в первую очередь потому, что до самого последнего времени не все москвичи хотели идти в поликлиники, чтобы проверить свое здоровье, – напомнил Хрипун. – Поэтому мы решили пойти туда, где людей много. И идея полностью себя оправдала: 80 процентов из всех, кто прошел медосмотр, это люди трудоспособного возраста".
Говоря о других цифрах, стоит отметить, что женщин, пришедших на медосмотр, было все-таки больше, чем мужчин: 67 процентов против 33. В Депздраве отметили, что при этом на медосмотре в парках появилось на пять процентов больше мужчин, чем в поликлиниках. То же можно сказать и о молодежи в возрасте от 18 до 25 лет: в медицинские павильоны пришли на шесть процентов больше человек, чем в поликлиники.
Кроме количества пациентов, в столичном департаменте подсчитали и количество проведенных медицинских манипуляций. Общее число составило около пяти миллионов. Подавляющее большинство прошло базовую маршрутную карту по павильону: например, более 420 тысяч человек сдали кровь на общий анализ, примерно 400 тысяч измерили внутриглазное давление, а около 423 тысяч сделали экспресс-тест на холестерин. Однако многие пользовались и дополнительными возможностями павильонов.
Обратим внимание на то, что электронное анкетирование прошли все пациенты медицинских павильонов. Благодаря этому в Депздраве удалось выявить более 500 тысяч случаев регистрации факторов риска развития заболеваний у москвичей. При этом среди самых распространенных из них не оказалось курения и употребления алкоголя. "Это говорит о том, что в данном случае санитарная пропаганда хорошо работает, и москвичи отказываются от этих вредных привычек", – отметила заместитель руководителя Депздрава Елена Богородская.
Топ-5 самых распространенных факторов риска
- нерациональное питание
- низкая физическая активность
- избыточная масса тела
- повышенный уровень артериального давления
- отягчающая наследственность по ряду заболеваний
Кроме того, благодаря результатам анализов стало известно, что значительному количеству москвичей потребовались дальнейшие обследования. Отклонения выявили у 112 тысяч человек. Но в целом цифры, имеющиеся на руках у департамента здравоохранения, не вызывают тревоги. "По итогам работы мы смогли проанализировать данные более 400 тысяч пациентов и выяснили, что в нашем городе живут достаточно красивые и здоровые люди", – подытожила Богородская.
Формирование здорового образа жизни
В Депздраве обратили внимание на то, что только своевременного похода к врачу недостаточно для поддержания хорошего состояния здоровья. "Проще предотвратить болезнь, чем ее вылечить", – повторила вековую истину замруководителя ведомства Елена Громова. Именно для этого рядом с некоторыми медицинскими павильонами в 13 парках появились специальные зоны – там москвичей ждали разнообразные мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни.
На площадках любой желающий мог позаниматься йогой, танцами, единоборствами и другими спортивными активностями. А каждый четверг посетителей парка ждала зарядка с настоящим олимпийским чемпионом. "Важно видеть, что ты не один, что не одного тебя это интересует. Важно видеть соратников", – объяснила Громова.
А в свободные от занятий часы для гостей павильонов проводили специальные лекции специалисты из разных сфер здоровья, в том числе и известные: например, доктор медицинских наук Елена Малышева и президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов.
Немалая часть таких мероприятий была посвящена и психологии: со специалистами из этой области провели более 400 встреч, и каждый желающий мог получить личную консультацию.
Всего площадки активности работали 82 дня. При этом мероприятия прекрасно подходили для самых разных групп населения. "Нашей задачей было сформировать привычку к здоровому образу жизни. И мне кажется, нам это удалось: тогда как в первые две недели нас посетило всего 20 тысяч человек, в завершающие две недели проекта число гостей превышало цифру в сто тысяч", – заключила Громова.