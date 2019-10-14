430 тысяч человек посетили медицинские павильоны "Здоровая Москва"

6 октября завершилась программа "Летний тест здоровья" проекта "Здоровая Москва", в рамках которой жители столицы могли пройти бесплатную диспансеризацию. За 124 дня работы московские врачи приняли почти полмиллиона человек. Рассказываем о результатах "летнего теста здоровья", а также о людях, принявших в нем участие.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как работали павильоны "Здоровая Москва"

"Ближе к вам, москвичи!" – это девиз программы "Здоровая Москва". Поэтому, продумывая карту расположения медицинских павильонов, в департаменте здравоохранения хотели выбрать наиболее любимые места жителей столицы. Остановили выбор на московских парках.

Свою работу павильоны начали 3 июня, а последний в этом году пациент покинул медицинский кабинет в парке в 22:00 6 октября. И, подводя итоги, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун объявил, что за 124 дня работы врачей в парках медосмотр прошли 430 тысяч человек. "Ничего подобного никогда не было ни в практике московского здравоохранения, ни в стране в целом – чтобы за четыре летних месяца вот такое количество граждан прошло обследование", – отметил глава ведомства.

46 белых павильона с эмблемой проекта открылись в 26 парках по всей столице. 190 врачей поликлиник принимали пациентов с 8 утра и до 10 вечера. По словам Хрипуна, для работы в проекте департамент здравоохранения приглашал лучших сотрудников разных специальностей: врачей общей практики, офтальмологов, аллергологов, отоларингологов, а также врачей других необходимых направлений.





Елена Богородская заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Когда стало понятно, что пациенты в павильонах нуждаются еще в консультации других специалистов, количество врачей-консультантов было расширено: так здесь появились, например, кардиологи и гастроэнтерологи.

При этом постоянно в павильонах здоровья находились как минимум три врача: два врача общей практики, а также один узконаправленный специалист. Конечно, кардиолога или отоларинголога можно было застать не в каждом павильоне. Такие врачи курсировали между точками, и чтобы попасть к ним, достаточно было обратиться к расписанию. Кроме того, к павильонам подъезжали передвижные флюорографические комплексы, также при необходимости можно было сделать ультразвуковое исследование.

Почти полмиллиона москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Еще один бонус павильонов "Здоровая Москва": процедура диспансеризации занимала не более часа. "Мы обговаривали с врачами и медсестрами, как сделать так, чтобы не было никаких заминок, простоев, чтобы все происходило быстро и четко", – пояснил Хрипун.

При этом пациенту не требовалось иметь с собой много документов: достаточно только паспорта и полиса ОМС.

Порядок проведения диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" Идентификация пациента на стойке регистрации, поиск его в системе ЕМИАС;

электронный опрос врача – анкета, которая позволяла выявить факторы риска развития заболеваний у пациента;

манипуляции в кабинете доврачебного осмотра: измерение пульса, давления – в том числе и внутриглазного, проведение антропометрии (измерения индекса массы тела);

посещение процедурного кабинета: забор крови из пальца и из вены для проведения общего анализа крови, анализов на холестерин и глюкозу;*

полный осмотр пациента, пальпация, перкуссия, аускультация;

осмотр и консультация у узконаправленных специалистов;

получение рекомендаций о том, как сохранить здоровье и преодолеть факторы риска развития заболеваний.

*мужчинам определенного возраста делали дополнительный забор крови на ПСА (простат-специфический антиген)

*мужчинам определенного возраста делали дополнительный забор крови на ПСА (простат-специфический антиген)

Кстати, для удобства пациентов работа павильонов была организована так, что за результатами анализов возвращаться не приходилось. Все данные, полученные в лаборатории, при необходимости приходили на почту. Более того, в случае выявления отклонений в анализах пациентов обязательно об этом оповещали.

Кроме того, если врачи видели необходимость в более глубоком обследовании у конкретных профильных специалистов, в павильонах была возможность тут же записаться к соответствующему доктору или на процедуру без предварительного визита к терапевту.

Таким образом, доступность (павильоны старались устанавливать поближе к метро), скорость и приятная атмосфера парков сделали свое дело: за четыре месяца программы медосмотр прошло рекордное количество москвичей.

Результаты работы "Летнего теста здоровья"

По словам представителей столичного Депздрава, проект "Здоровая Москва" имеет большое будущее. "Идея провести диспансеризацию в парках возникла в первую очередь потому, что до самого последнего времени не все москвичи хотели идти в поликлиники, чтобы проверить свое здоровье, – напомнил Хрипун. – Поэтому мы решили пойти туда, где людей много. И идея полностью себя оправдала: 80 процентов из всех, кто прошел медосмотр, это люди трудоспособного возраста".

Говоря о других цифрах, стоит отметить, что женщин, пришедших на медосмотр, было все-таки больше, чем мужчин: 67 процентов против 33. В Депздраве отметили, что при этом на медосмотре в парках появилось на пять процентов больше мужчин, чем в поликлиниках. То же можно сказать и о молодежи в возрасте от 18 до 25 лет: в медицинские павильоны пришли на шесть процентов больше человек, чем в поликлиники.

Кроме количества пациентов, в столичном департаменте подсчитали и количество проведенных медицинских манипуляций. Общее число составило около пяти миллионов. Подавляющее большинство прошло базовую маршрутную карту по павильону: например, более 420 тысяч человек сдали кровь на общий анализ, примерно 400 тысяч измерили внутриглазное давление, а около 423 тысяч сделали экспресс-тест на холестерин. Однако многие пользовались и дополнительными возможностями павильонов.

Обратим внимание на то, что электронное анкетирование прошли все пациенты медицинских павильонов. Благодаря этому в Депздраве удалось выявить более 500 тысяч случаев регистрации факторов риска развития заболеваний у москвичей. При этом среди самых распространенных из них не оказалось курения и употребления алкоголя. "Это говорит о том, что в данном случае санитарная пропаганда хорошо работает, и москвичи отказываются от этих вредных привычек", – отметила заместитель руководителя Депздрава Елена Богородская.

Топ-5 самых распространенных факторов риска нерациональное питание

низкая физическая активность

избыточная масса тела

повышенный уровень артериального давления

отягчающая наследственность по ряду заболеваний

Кроме того, благодаря результатам анализов стало известно, что значительному количеству москвичей потребовались дальнейшие обследования. Отклонения выявили у 112 тысяч человек. Но в целом цифры, имеющиеся на руках у департамента здравоохранения, не вызывают тревоги. "По итогам работы мы смогли проанализировать данные более 400 тысяч пациентов и выяснили, что в нашем городе живут достаточно красивые и здоровые люди", – подытожила Богородская.

Формирование здорового образа жизни

В Депздраве обратили внимание на то, что только своевременного похода к врачу недостаточно для поддержания хорошего состояния здоровья. "Проще предотвратить болезнь, чем ее вылечить", – повторила вековую истину замруководителя ведомства Елена Громова. Именно для этого рядом с некоторыми медицинскими павильонами в 13 парках появились специальные зоны – там москвичей ждали разнообразные мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни.

На площадках любой желающий мог позаниматься йогой, танцами, единоборствами и другими спортивными активностями. А каждый четверг посетителей парка ждала зарядка с настоящим олимпийским чемпионом. "Важно видеть, что ты не один, что не одного тебя это интересует. Важно видеть соратников", – объяснила Громова.

А в свободные от занятий часы для гостей павильонов проводили специальные лекции специалисты из разных сфер здоровья, в том числе и известные: например, доктор медицинских наук Елена Малышева и президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов.

Немалая часть таких мероприятий была посвящена и психологии: со специалистами из этой области провели более 400 встреч, и каждый желающий мог получить личную консультацию.





Елена Громова заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Необходимо знать не только как правильно питаться и двигаться, но важно и позитивное отношение к себе и к миру, и психологи этому очень помогают.

Всего площадки активности работали 82 дня. При этом мероприятия прекрасно подходили для самых разных групп населения. "Нашей задачей было сформировать привычку к здоровому образу жизни. И мне кажется, нам это удалось: тогда как в первые две недели нас посетило всего 20 тысяч человек, в завершающие две недели проекта число гостей превышало цифру в сто тысяч", – заключила Громова.