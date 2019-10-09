Как преобразится Северный речной вокзал после реставрации

В 2020 году завершатся реставрация и благоустройство Северного речного вокзала. Здание восстановят в соответствии с его историческим обликом и сделают доступным для посетителей круглый год. Однако изменения коснутся не только вокзала: в порядок приведут и прилегающие к нему территории. Рассказываем, как будут выглядеть набережная, причалы и привокзальная площадь после благоустройства.
Возрождение Северного речного вокзала
Строительство Северного речного вокзала закончилось в 1937 году. Его открыли одновременно с наполнением водой канала Москва – Волга, проложенного за четыре года и восемь месяцев. Высокий шпиль, увенчанный звездой, которая до этого располагалась на Спасской башне Кремля, и широкая центральная лестница являются отличительными чертами здания.
С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, поэтому вокзал пришел в упадок. А в 2009 году его и вовсе закрыли из-за аварийного состояния: капитального ремонта здесь не было 70 лет.
В конце концов в 2017 году вокзал передали в собственность города, после чего начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории.
В августе текущего года Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству вокзала. По словам мэра, все работы завершатся в 2020 году.
Также в августе 2019 года специалисты приступили к работам по сохранению шпиля вокзала. Сейчас они занимаются механизмами, которые изначально должны были опускать и поднимать венчающую шпиль звезду, когда заканчивалась или возобновлялась навигация на реке. Реставрация проводится под контролем Мосгорнаследия.
Ручей, галька и стеклянные навесы: новый облик набережной
По окончании всех работ привокзальная набережная должна измениться до неузнаваемости: она превратится в современную прогулочную зону, еще одно место притяжения для жителей и гостей столицы.
Начнем с первой особенности проекта: набережная, причалы и привокзальная площадь – все выполнят в едином стиле. В оформлении всех деталей будет просматриваться речная тематика: например, около вокзала появятся сиденья в виде гальки, а кое-где порожки и ступени в виде волн. Кстати, при оформлении набережной будут использоваться натуральные материалы и цвета – бежевый, серый, белый.
Кроме того, по всей прогулочной зоне установят футуристичные навесы, выполненные из закаленного стекла: они укроют места отдыха и торговли от солнца и дождя. Отдавая дань речной тематике, на кровле уличных павильонов и кафе появятся элементы корабельных мачт.
При этом самый необычный элемент обновленной набережной – уменьшенная копия канала имени Москвы. Ручей со шлюзами и подсветкой протянется по всей длине площадки – от левого конца набережной до самого вокзала.
Таким образом, посетители парка любых возрастов смогут изучить структуру канала, а также развлекаться, запуская маленькие корабли, открывая и закрывая шлюзы. Кстати, в месте завершения ручья по плану архитекторов возведут и миниатюрную копию речного вокзала.
В целом прогулочная зона чем-то будет напоминать парк. По всюду – клумбы с растениями, лавочки, маленькие кафе, трибуны на газонах с видом на реку. Пешеходную часть набережной выложат плиткой, но в некоторых местах, в основном у кромки воды, появится деревянный настил – как на старинных причалах. Также вдоль берега оборудуют велодорожку длиной 1,2 километра и установят на территории несколько пунктов аренды.
Стоит отметить, что изменится и привокзальная площадь. После открытия к зданию вокзала можно будет подъехать для посадки и высадки пассажиров на частном легковом транспорте, такси или каршеринге. Парковка будет доступна в двух местах: вдоль Ленинградского шоссе (51 место) и на территории, прилегающей к парку Северного речного вокзала (около 210 мест).
На самой привокзальной площади для пассажиров водного транспорта и просто отдыхающих оборудуют билетные кассы, развернут несколько кафе, а также пункт проката спортивного инвентаря.
Скалодром и теплые бассейны
Стоит отметить, что создатели проекта благоустройства подумали не только о приятной обстановке обновленной набережной, но и о доступных там развлечениях.
В месте, где берет свое начало миниатюрная копия канала имени Москвы, появится детская спортивно-игровая площадка. В углу расположатся игровые комплексы, в том числе скалодром и небольшая зона проката, там можно будет найти спортивный инвентарь для воркаута и музыкальные инструменты.
Наибольшее внимание привлекает зона, которая предусмотрена в противоположном конце набережной. На причале, покрытом деревянным настилом, организуют настоящий пляж.
В этой зоне отдыха появятся три бассейна разных размеров. Чтобы пляж был доступен практически в любую погоду, каждый бассейн оборудуют подогревом, а над самым маленьким из них, детским, установят навес, защищающий от солнца. Согласно проекту, одновременно бассейнами смогут пользоваться до двухсот человек. А чтобы обеспечить безопасность, у воды обустроят и место спасателя.
Здесь же появятся кафе на 130 мест, зона проката катеров, а также павильон с ячейками для хранения вещей, санузлы, кассовый блок и танцевальная площадка с диджейским пультом.
Обновленный парк
Парковый комплекс рядом с речным вокзалом также будет благоустроен. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, благоустроенная парковая территория Северного речного вокзала и находящийся рядом парк Дружбы создадут единое общественное пространство.
Парк был разбит одновременно со строительством здания вокзала, его площадь составляет 24 гектара. Проект его благоустройства в настоящее время находится на стадии разработки и согласования.
Однако уже сейчас известно, что архитекторы как минимум планируют воссоздать на территории парка исторические фонтаны, разрушившиеся со временем, а также отреставрировать ограждение – фигурную чугунную ограду, выполненную по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова.
Кроме того, в планах есть и проект канатной дороги, призванный соединить разные районы, разделенные Химкинским водохранилищем, а также облегчить доступ с другого берега в парк и на речной вокзал.
"С того (противоположного. – Прим.ред.) берега будет проложена канатная дорога, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли сюда быстро добираться. Сегодня, чтобы сюда добраться, нужно около часа. Теперь для жителей этих районов будет создана доступная среда для прогулок и для отдыха", – заявил Сергей Собянин.