Началась реставрация шпиля Северного речного вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Специалисты приступили к работам по сохранению знаменитого шпиля Северного речного вокзала, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Как уточнили в ведомстве, сейчас мастера занимаются механизмами, которые, по первоначальному замыслу, должны были опускать и поднимать венчающую шпиль звезду, когда заканчивалась или возобновлялась навигация на реке. Так как здание признано объектом культурного наследия регионального значения, реставрация проводится под контролем экспертов Мосгорнаследия.

Глава ведомства Алексей Емельянов напомнил, что "шпиль здания Северного речного вокзала – важнейший и очень сложный элемент памятника". По его словам, в ходе реставрации выяснилось, что "в механизме отсутствует стальное колесо, отвечающее за перемещение важных деталей – "опорных катков", которые нужны для обеспечения работы всей конструкции". Аналог колеса решили изготовить по архивным документам.

"Еще одним открытием стал вес шпиля: изначально, считалось, что он составляет 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследования выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 тонн", – рассказал Емельянов. Он пояснил, что по этой причине пришлось аккуратно демонтировать часть противовесов. Как уточнил руководитель ведомства, все работы по шпилю планируют завершить до конца октября.

По словам Емельянова, специалисты уже завершили работу над лебедкой, которая обеспечивает спуск шпиля. Кроме того, продолжается очистка металлических конструкций, чтобы подготовить их к окрашиванию. Это позволит защитить легендарный шпиль речного вокзала от коррозии, отметил глава Мосгорнаследия.

В середине августа ход комплексной реставрации и благоустройства Северного речного вокзала осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, работы завершатся в 2020 году.

Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища. Здание на Ленинградском шоссе построили в 1932–1937 годы – одновременно с каналом имени Москвы, до заполнения Химкинского водохранилища. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы.

Причал Северного речного вокзала может принимать до 24 судов в сутки. С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, из-за чего вокзал пришел в упадок. В 2009 году его закрыли из-за аварийного состояния.

В 2017 году вокзал передали в собственность Москвы, и его начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории. После окончания реставрации вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами.