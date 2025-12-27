Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление Путину

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем обращении Ким Чен Ын подчеркнул, что корейско-российские отношения в 2025 году укрепились как самые искренние и союзнические, делящие кровь, горе и радость в одном окопе.

Лидер Северной Кореи добавил, что никто не может разбить крепкие отношения и сплоченность народов России и КНДР.

Также Ким Чен Ын пожелал российскому президенту крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России.

Ранее Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну. В своем письме российский лидер отметил героизм военнослужащих КНДР, проявленный ими при освобождении Курской области, а также прочность дружбы между двумя странами.