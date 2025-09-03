Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин предложил председателю КНДР Ким Чен Ыну приехать с визитом в Россию. Соответствующее приглашение было озвучено российским президентом, когда он провожал своего северокорейского коллегу до машины после завершения переговоров.

На прощание Путин обнял Ким Чен Ына и пожал ему руку. Через переводчика лидеры двух стран высказали друг другу теплые слова. В частности, глава КНДР пожелал российскому президенту здоровья и успехов.

"Взаимно", – ответил Путин.

В завершение диалога Ким Чен Ын заявил, что скоро они вновь увидятся.

Встреча политиков проходила в КНР, куда они приехали для того, чтобы посетить мероприятия в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Всего в торжествах принимали участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

После лидеры России и КНДР провели переговоры с участием делегаций, которые продлились более 1,5 часа. Затем они продолжили общение в формате тет-а-тет, которое продлилось еще около 1 часа.

Во время встречи Путин заявил, что был рад встретиться с Ким Чен Ыном. Он отметил, что отношения двух стран приняли особый дружеский, доверительный и союзнический характер.

Кроме того, Путин указал на мужество и героизм военных КНДР в Курской области. По его словам, страна никогда не забудет тех жертв, которые понесли силы республики и семьи бойцов.

