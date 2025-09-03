Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одном автомобиле

Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын прибыли на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus, который принадлежит президенту России.

Как уточнила пресс-служба Кремля, встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай.

В рамках переговоров Путин отметил, что рад встретиться с председателем КНДР. По его словам, отношения двух стран приняли особый дружеский, доверительный и союзнический характер.

Путин и Ким Чен Ын приняли участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В Пекине прошел торжественный парад. Всего в мероприятиях участвовали свыше 20 руководителей иностранных государств.

Российский лидер прибыл в Китай в рамках четырехдневного рабочего визита 31 августа. В Тяньцзине 1 сентября прошел саммит ШОС, по итогам которого была принята Тяньцзиньская декларация.

На следующий день президент отправился в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках встречи они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Путин выразил готовность углублять стратегическую координацию с Китаем, развивать контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в разных областях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

