Саммит ШОС начался в Китае

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начался в китайском Тяньцзине. Кадры с начала заседания опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Как сообщает ТАСС, председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны организации совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН. Пекин готов объединить усилия со всеми партнерами для высококачественного развития ШОС.

Председатель КНР отметил, что объем экономики стран организации приблизился к 3 миллиардам долларов. Кроме того, растет и само экономическое влияние ШОС. Инвестиции Китая в экономику других стран-членов составили более 84 миллиардов долларов.

Си Цзиньпин также предложил как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Путин прибыл на место проведения саммита ШОС на автомобиле Aurus. Перед заседанием российский лидер успел коротко пообщаться с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Визит Путина в Китай продлится до 3 сентября. Помимо Тяньцзиня, российский президент также планирует посетить Пекин, где пройдут российско-китайские переговоры. На них стороны обсудят все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи.