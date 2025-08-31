Песков сообщил о договоренностях на дополнительные встречи Путина на ШОС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин может провести дополнительные встречи с разными главами государств и представителями правительств 1 сентября в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пообещал дополнительно проинформировать журналистов об этих встречах. Он также затронул возможную беседу Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, которая пока не состоялась. По его словам, президенты могут "пересечься" на полях заседания ШОС 1 сентября.

"Такая возможность у них будет", – уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что российский лидер имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так как сидел рядом с ним во время торжественного приема гостей на саммите ШОС.

В свою очередь, Песков назвал хорошим и продолжительным разговор Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент РФ прилетел в Китай в рамках рабочего визита 31 августа. Там он пробудет до 3 сентября. Сперва Путин посетил Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Затем российский лидер отправится в Пекин, где проведет с и председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайские переговоры. Они обсудят аспекты двусторонней повестки, в том числе взаимодействие в сфере политики и безопасности, а также экономические и культурно-гуманитарные связи.

Также в Китае пройдут мероприятия в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией. Помимо российского лидера и председателя КНР, в торжествах примут участие более 20 иностранных лидеров.

