Пашинян на встрече с Путиным назвал Россию и Армению братскими странами

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным, которая проходит в формате тет-а-тет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назвал Россию и Армению братскими странами. Его заявления передает РИА Новости.

Пашинян также заявил, что рад партнерству и диалогу, которые сложились у Армении с Россией.

"У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно", – отметил премьер Армении.

В свою очередь, Путин заявил, что рад был встретиться и поговорить с Пашиняном в рамках ШОС, так как они давно не виделись. По словам президента, по этой причине накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов, которые нужно было обсудить.

Путин также выразил надежду, что их разговор с Пашиняном в рамках ШОС будет полезным и содержательным.

Президент прилетел 31 августа в Китай в рамках рабочего четырехдневного визита. Российский лидер планирует посетить два города – Тяньцзинь и Пекин.

В Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, в Китае пройдут торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Помимо Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в мероприятиях примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

В Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры. Стороны обсудят все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи.

