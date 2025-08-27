Форма поиска по сайту

27 августа, 22:45

Политика

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут и должны вступить в ШОС

Фото: 123RF/rochu2008

Ереван и Баку могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью общественному телевидению республики.

По его словам, Армению и Азербайджан пригласили в качестве партнеров на предстоящий саммит ШОС. Страны примут в нем участие, отметил Мирзоян.

МИД Азербайджана и Армении ранее опубликовали текст мирного соглашения, которое было парафировано в Вашингтоне. В нем говорится, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий и прекращают использование силы против друг друга.

Официальная церемония подписания мирного соглашения прошла в Белом доме. Инициатором переговоров выступил президент США Дональд Трамп, который взаимодействовал сразу с обеими сторонами.

Как пояснил американский лидер, президент Азербайджана и премьер Армении обязуются наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения. Кроме того, крупные компании США планируют участвовать в развитии инфраструктуры стран.

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

