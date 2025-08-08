Трамп заявил, что Азербайджан и Армения обязались прекратить боевые действия

Фото: 123RF/vladimirzotov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам трехсторонних переговоров в Белом доме заявил, что в рамках подписанных договоренностей Азербайджан и Армения взяли на себя обязательства навсегда прекратить боевые действия.

Трамп подчеркнул, что также президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обязуются наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения. Кроме того, согласно новым договоренностям, обе страны должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Американский президент добавил, что крупные компании США планируют участвовать в развитии инфраструктуры Армении и Азербайджана. По его словам, это принесет экономические выгоды трем сторонам.

Официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в Белом доме 8 августа. Инициатором переговоров выступил Дональд Трамп. Для этого он взаимодействовал сразу с обеими сторонами.