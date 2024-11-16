Пашинян провел телефонный разговор с Трампом

Фото: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах, а также предоставил ему информацию о развитии в последние годы армяно-американских отношений.

Кроме того, политики обсудили вопросы, связанные с региональной повесткой дня.

Ранее с победой Трампа также поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Финляндии Александр Стубб и другие мировые лидеры.

Также в ходе заседания клуба "Валдай" поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США и Владимир Путин. Комментируя результаты выборов в Штатах, он заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа. Однако президент РФ сказал, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с Трампом.

Помимо этого, Путин сказал, что высказывания кандидата в президенты США в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по украинскому кризису заслуживают внимания.