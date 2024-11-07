Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США

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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. – Прим. ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", – сказал президент РФ на заседании клуба "Валдай".

Комментируя результаты выборов в Штатах, Путин заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа. Однако президент РФ сказал, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с Трампом.

Помимо этого, Путин сказал, что высказывания кандидата в президенты США в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по украинскому кризису заслуживают внимания.

Между тем российский лидер обратил внимание на ситуацию с покушение на Трампа. Путин назвал его мужественным человеком.

"Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", – сказал российский лидер.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличением слова Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. Он отметил, что, если новая администрация США во главе с победившим на выборах Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. До этого он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, и причем сделать это всего за 24 часа.

