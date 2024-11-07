Эксперт Яковенко: Байден может резко обострить отношения с РФ после выборов

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Действующий президент США Джо Байден может пойти на определенные резкие действия, в том числе по отношению к России, до окончания своих полномочий. Об этом заявил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

Он напомнил, как в декабре 2016 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, пошел на резкое обострение отношений с РФ, включая выдворение 35 российских дипломатов.

"Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения", – приводит РИА Новости слова Яковенко.

В связи с этим, по мнению эксперта, можно рассчитывать, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп начнет заниматься внешними делами страны, не дожидаясь инаугурации в январе, и таким образом "задвинет" уходящих демократов.

На фоне этого Яковенко подчеркнул, что в отношениях с Россией со стороны Запада необходимы твердые и юридически обязывающие гарантии безопасности страны. В частности, России на Украине нужен полноценный мир, а не перемирие.

"Никто не мешает Трампу готовиться к такому урегулированию – для этого необязательно ездить в Москву: наша политика абсолютно открыта и мы не скрываем своих целей на Украине и в Европе", – добавил он.

Комментируя итоги американских выборов, Яковенко также заявил, что коренной Америке и ее среднему классу удалось вернуть себе страну, которую у них хотели отнять "либеральные элиты".

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считал, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

По данным СМИ, администрация Байдена планирует срочно направить Киеву последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением Трампа в Белый дом.

Так, местные чиновники готовятся к прекращению поставок оружия Украине, когда Трамп вступит в должность президента.