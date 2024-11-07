Песков назвал преувеличением слова Трампа об окончании конфликта на Украине за одну ночь

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличением слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь.

"Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Россия помнит слова Трампа предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его инаугурации.

Песков также отметил, что, если новая администрация США во главе с победившим на выборах Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.

Кроме того, Песков сообщил, что после окончания президентских выборов в США контактов между Путиным и Трампом не было. Он назвал неправдой сообщения о том, что российский лидер поздравил Трампа с победой на выборах. Кроме того, отвечая на вопрос о том, планируются ли между ними контакты, представитель Кремля добавил, что на данный момент ему ничего неизвестно о таких планах.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. До этого он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, и причем сделать это всего за 24 часа.

Спустя время в американских СМИ появилась информация, что команда Трампа уже прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку в виде поставок оружия.