07 ноября, 23:18Политика
Трамп допустил возможность разговора с Путиным
Фото: ТАСС/Zuma
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще не разговаривал с Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом сообщает NBC News.
"Я думаю, мы поговорим", – приводит издание слова республиканца.
Политик добавил, что после победы на президентских выборах он уже пообщался примерно с 70 мировыми лидерами, включая израильского премьера Биньямина Нетаньяху и украинского президента Владимира Зеленского.
Что касается разговоров с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, то они прошли в крайне уважительной манере, поделился Трамп. Он выразил полное согласие с идеей мирной передачи власти, которую пообещала администрация США.
Владимир Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент России добавил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с ним.
Не исключено, что Путин сможет пообщаться с Трампом еще до его инаугурации, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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