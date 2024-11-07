Трамп допустил возможность разговора с Путиным

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще не разговаривал с Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом сообщает NBC News.

"Я думаю, мы поговорим", – приводит издание слова республиканца.

Политик добавил, что после победы на президентских выборах он уже пообщался примерно с 70 мировыми лидерами, включая израильского премьера Биньямина Нетаньяху и украинского президента Владимира Зеленского.

Что касается разговоров с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, то они прошли в крайне уважительной манере, поделился Трамп. Он выразил полное согласие с идеей мирной передачи власти, которую пообещала администрация США.

Владимир Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент России добавил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с ним.

Не исключено, что Путин сможет пообщаться с Трампом еще до его инаугурации, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.