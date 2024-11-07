Песков не исключил общение Путина с Трампом до его инаугурации

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Не исключено, что Владимир Путин сможет пообщаться с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", – напомнил Песков о высказывании Трампа.

Пресс-секретарь лидера РФ отметил, что со штабом Трампа после выборов из администрации президента России или МИД РФ не связывались. Путин также не планирует звонить уходящему главе США Джо Байдену.

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не носят субстантивный характер", – рассказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопрос о возможности личной встречи лидеров РФ и США.

При этом сам Путин неформально не поздравлял Трампа с победой, отметил Песков. Однако результаты выборов главы Штатов могут быть затронуты президентом РФ в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

