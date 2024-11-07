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07 ноября, 11:16

Политика

Песков опроверг сообщения, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на выборах

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин "через знакомых" якобы неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США.

"Недостоверная (информация. – Прим. ред.)", – сказал Песков в комментарии RTVI.

Ранее представитель Кремля заявлял, что не может сказать о реакции Путина на победу Трампа. По словам Пескова, президент не планирует поздравлять его с победой на выборах на пост американского президента.

Также Песков отметил, что победа Трампа не изменит действительность в России, так как он не имеет к этому никакого отношения.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Дональд Трамп назвал свою победу на выборах "золотой эпохой в истории США"

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