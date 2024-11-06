Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:34

Политика
Главная / Новости /

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах в США

Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах в США

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Владимир Путин не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Однако оптимистичную реакцию российских политиков на победу Трампа Песков объяснил его мирными устремлениями на международной арене и обещаниями прервать эту "спираль" и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых. Вместе с тем политик напомнил, что лидер России остается открытым к контактам и диалогу с США.

"Но это наша позиция, она последовательная, она хорошо известна в мире. А остальное – давайте дождемся каких-то конкретных действий", – пояснил Песков, уточнив, что о возможности телефонного разговора надо спрашивать не у России.

Кроме того, дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в самой низкой точке, также зависит от следующего руководства Штатов. По мнению пресс-секретаря президента РФ, администрация США в настоящий момент настроена диаметрально противоположно позиции Путина. О изменении ситуации можно будет говорить в январе, отметил Песков.

Кремль также будет делать какие-либо выводы о Трампе в должности президента только после его первых заявлений по темам, касающимся РФ, и конкретных шагов. Тем не менее Россия, хоть и считает президентские выборы в США внутренним делом этого государства, продолжает внимательно следить за потоком информации и анализировать поступающие оттуда слова.

Песков, помимо этого, отверг обвинения во вмешательстве Москвы в выборы и ее влиянии на голосование.

"Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела", – подчеркнул политик.

Комментируя информацию о том, будто с российских доменов поступали угрозы взрывов на избирательных участках в Америке, Песков уточнил, что Москва не отвечает за обеспечение безопасности на них.

"Вы знаете, как часто разные звонки о минированиях поступают в адрес различных российских учреждений. И все они идут из-за границы, с заграничных доменов", – заключил представитель Кремля, добавив, что все страны подвергаются такому воздействию.

Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он поблагодарил американцев за такую честь и пообещал им "золотой век" США. Он уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Поздравить с успехом Трампа уже успел и президент Украины Владимир Зеленский. В своем посте он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

Политолог прокомментировал результаты выборов президента США

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика