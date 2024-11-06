Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах в США

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Владимир Путин не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Однако оптимистичную реакцию российских политиков на победу Трампа Песков объяснил его мирными устремлениями на международной арене и обещаниями прервать эту "спираль" и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых. Вместе с тем политик напомнил, что лидер России остается открытым к контактам и диалогу с США.

"Но это наша позиция, она последовательная, она хорошо известна в мире. А остальное – давайте дождемся каких-то конкретных действий", – пояснил Песков, уточнив, что о возможности телефонного разговора надо спрашивать не у России.

Кроме того, дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в самой низкой точке, также зависит от следующего руководства Штатов. По мнению пресс-секретаря президента РФ, администрация США в настоящий момент настроена диаметрально противоположно позиции Путина. О изменении ситуации можно будет говорить в январе, отметил Песков.

Кремль также будет делать какие-либо выводы о Трампе в должности президента только после его первых заявлений по темам, касающимся РФ, и конкретных шагов. Тем не менее Россия, хоть и считает президентские выборы в США внутренним делом этого государства, продолжает внимательно следить за потоком информации и анализировать поступающие оттуда слова.

Песков, помимо этого, отверг обвинения во вмешательстве Москвы в выборы и ее влиянии на голосование.

"Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела", – подчеркнул политик.

Комментируя информацию о том, будто с российских доменов поступали угрозы взрывов на избирательных участках в Америке, Песков уточнил, что Москва не отвечает за обеспечение безопасности на них.

"Вы знаете, как часто разные звонки о минированиях поступают в адрес различных российских учреждений. И все они идут из-за границы, с заграничных доменов", – заключил представитель Кремля, добавив, что все страны подвергаются такому воздействию.

Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он поблагодарил американцев за такую честь и пообещал им "золотой век" США. Он уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Поздравить с успехом Трампа уже успел и президент Украины Владимир Зеленский. В своем посте он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

