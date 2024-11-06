06 ноября, 18:53Политика
Песков заявил, что спущенный 6 ноября на воду новый ледокол для РФ важнее победы Трампа
Фото: телеграм-канал "ОСК"
Спущенный 6 ноября на воду атомный ледокол "Чукотка" гораздо важнее для России, нежели победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа. <...> И у нас своя повестка дня. <...> Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово", – сказал официальный представитель Кремля.
Вместе с тем Песков заявил, что победа республиканца на президентских выборах не изменит действительность в России, так как он не имеет к этому никакого отношения.
Спуск ледокола был проведен 6 ноября по разрешению Владимира Путина, который принял участие в церемонии дистанционно. Российский лидер назвал событие важным этапом в развитии российского ледокольного флота, так как от укрепления этой сферы зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
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