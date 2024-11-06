Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин разрешил спуск атомного ледокола "Чукотка" на воду. Участие в церемонии он принял по видеосвязи.

"Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И, конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", – привели слова российского лидера на сайте Кремля.

Он назвал спуск ледокола важным этапом в развитии российского ледокольного флота, так как от укрепления этой сферы зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.

"Чукотка" стала четвертым атомоходом проекта 22220. Такие ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Сейчас строятся еще четыре корабля такого же класса – "Якутия", "Ленинград", "Звезда" и "Лидер". Кроме того, в следующем году будет заложен "Сталинград".

В июле завершились государственные испытания нового многофункционального корабля ледового класса "Евпатий Коловрат", который был построен для Тихоокеанского флота. Они прошли в Петропавловске-Камчатском.

В ходе испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества корабля, маневренность, работу аэронавигационного оборудования и судовых систем.

