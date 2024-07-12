Госиспытания нового ледокола "Евпатий Коловрат" завершены

Фото: ric.mil.ru

Государственные испытания нового ледокола "Евпатий Коловрат", который был построен для Тихоокеанского флота, завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Там отметили, что заводские испытания многофункционального корабля ледового класса "Евпатий Коловрат" для отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке РФ завершились в Петропавловске-Камчатском. В ближайшее время там пройдет церемония подъема Военно-морского флага и прием в состав ВМФ нового ледокола.

В ходе испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества корабля, маневренность, работу аэронавигационного оборудования и судовых систем.

Ранее Владимир Путин назвал Российский атомный ледокольный флот уникальным. Он считает, что ни у одной страны в мире нет таких кораблей. Создающийся в России атомный ледокол "Лидер" станет отдельной страницей в истории флота – он будет колоть лед высотой 6–7 метров, указал глава государства.