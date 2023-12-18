Путин назвал уникальным ледокольный флот РФ

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Российский атомный ледокольный флот уникален, заявил Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

По его словам, ни у кого в мире нет таких судов. Он также указал на важность учебного флота, подчеркнув, что без него никуда. Президент пообещал поговорить со специалистами в этой области.

Путин также поддержал увеличение учебного флота от известных парусников, на которых учатся курсанты, до специальных учебных судов.

Российский лидер также рассказал, что атомный ледокол "Лидер", создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота – он будет колоть лед высотой 6–7 метров.

"Это, конечно, уже отдельная страничка в истории флота, это поможет расширить возможности Северного морского пути", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота. По словам президента, специализация в этой области перспективна и важна.

Ранее Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Президент приехал на "Севмаш" в Северодвинск, где строились эти корабли.

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