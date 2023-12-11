Путин дал старт принятию новых атомоходов в состав ВМФ России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Мероприятия ознаменуют их включение в состав Военно-морского флота России.

Президент приехал на "Севмаш" в Северодвинск, где строились эти корабли. Путин обратился к участникам церемонии с вступительным словом, выслушал доклады и дал разрешение на подъем флагов.

Уже после этого российский лидер дал экипажам напутствие.

"Поздравляю вас с праздником. Удачи вам в службе России", – сказал Путин.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" строилась в рамках проекта "Ясень-М". Она относится к четвертому поколению атомоходов, была заложена еще 27 июля 2014 года. Корабль обладает новыми архитектурными особенностями: усовершенствовано радиоэлектронное вооружение, модернизированы материалы и оборудование.

В свою очередь, атомный подводный крейсер "Император Александр III" является третьим серийным кораблем проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению атомоходов. Его заложили 18 декабря 2015 года. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

С инициативой присвоить кораблю имя императора Александра III Путин выступил еще в 2014 году.

В ходе церемонии президент заявил, что работа по повышению морской мощи и укреплению ВМФ России будет продолжена. По его словам, в ближайшие годы "Севмаш" передаст для флота три подводных ракетоносца "Борей-А". Кроме того, в процессе строительства находятся еще пять подлодок "Ясень-М", а работы на атомном крейсере "Архангельск" подходят к финалу, отметил Путин.

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море