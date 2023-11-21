Шойгу отметил важность содержания стратегических ядерных сил в полной готовности

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Вооруженные силы РФ должны поддерживать все компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной боеготовности. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что доля военной и спецтехники Военно-морского флота (ВМФ) России достигла в этом году 74%, что позволило повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии. Он напомнил, что в ноябре 2021 года Владимир Путин призвал нарастить уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году до 70%.

Также Шойгу заявил, что число носителей высокоточного оружия большой дальности к концу 2023 года составит более 40 единиц. По его словам, новейшее ракетное оружие доказало свою эффективность уже во время СВО.

"В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", – отметил министр.

При этом он рассказал, что испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", которая после будет включена в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), уже заканчиваются. Как он утверждает, также в ряды ВМФ РФ входят еще три современных атомных подводных крейсера проекта "Борей-А".

"Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", – подчеркнул глава Минобороны России.

Вдобавок он сообщил, что корабли РФ реализовали уже более 50 походов для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане за этот год.

"В ходе учения "Финвал-2023" отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути", – уточнил Шойгу, отметив, что в общем интенсивность боевой подготовки флотов в этом году возросла в 1,2 раза.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские корабли продолжают патрулировать важные районы Мирового океана вместе с кораблями других стран. Так, по его словами, в апреле состоялось патрулирование с ВМС Ирана, а с июля по август – с ВМС Китая.

"Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия", – заключил министр.

СЯС РФ являются основным компонентом ядерных сил страны, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ и часть сил Воздушно-космических сил (ВКС). Исходя из основ госполитики России в области ядерного сдерживания, власти РФ рассматривают данный вид оружия только как средство сдерживания, использование которого является крайней и вынужденной мерой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. Однако, как он рассказал, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября. В МИД РФ подчеркнули, что на данный момент никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны. Власти государств – членов Североатлантического альянса продемонстрировали свою недоговороспособность, считают в ведомстве.

В свою очередь, страны Североатлантического альянса объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

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