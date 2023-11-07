Страны НАТО бессрочно приостановят участие в ДОВСЕ

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Страны Североатлантического альянса объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое решение приняли Великобритания, Соединенные Штаты и другие союзники по блоку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление НАТО.

"В результате решения России выйти из договора страны Альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам", – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что данное решение поддержали все члены Альянса.

Аналогичное заявление появилось на сайте британского кабмина. Как следует из сообщения, Лондон намерен работать с союзниками над разработкой "добровольных мер по стабилизации" обстановки.

В свою очередь, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США сообщило о планах Вашингтона приостановить участие в Договоре с 7 декабря.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

В МИД РФ подчеркнули, что на данный момент никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны. Власти государств – членов Североатлантического альянса и стран – клиентов блока продемонстрировали свою недоговороспособность, считают в ведомстве.



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