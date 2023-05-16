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Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России", – цитирует его ТАСС.

Как пояснил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, Вашингтон, поставляя Украине оружие, использует НАТО для дестабилизации ситуации в мире, тем самым провоцируя глобальную катастрофу. Решение о денонсации было принято в целях обезопасить жителей РФ.

"Участники Североатлантического альянса, создавая НАТО в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях. На деле – блок оказался волком в овечьей шкуре", – заявил политик.

По словам Володина, с момента создания НАТО, Альянс только нападал, наступал и разрушал государства, включая Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию. Председатель ГД обратил внимание, что действия организации принесли страдания людям перечисленных стран.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года 16 странами-участницами НАТО и 6 государствами-участниками Организации Варшавского договора, включая СССР. Согласно документу, в районе его применения – от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории – для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники. Все, что превышало допустимую договором норму, должно было быть сокращено в течение 40 месяцев.

Как ранее сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в 2007 году РФ отказалась от участия в ДОВСЕ по причине того, что страны НАТО практически обходили стороной все его положения. Он подчеркнул, что договор окончательно стал пережитком прошлого после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и соглашений с США.

Законопроект об окончательном выходе РФ из ДОВСЕ внес в ГД Владимир Путин.

