Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе – распоряжение

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Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому парламент РФ рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующим распоряжением глава государства назначил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о выходе из ДОВСЕ палатами Федерального собрания РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году, в 1999 году он был обновлен. Последний вариант ратифицировали только четыре государства, в том числе Россия, из-за чего Москвой в 2007 году было принято решение приостановить участие в ДОВСЕ.

В феврале этого года Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Президент отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО, и указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.



Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ