Процедура выхода РФ из договора о вооруженных силах Европы завершена – МИД

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Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь 7 ноября. Об этом со ссылкой на заявление МИД РФ сообщает ТАСС.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю", – указано в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что на данный момент никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны. Власти государств – членов Североатлантического альянса и стран – клиентов блока продемонстрировали свою недоговороспособность, считают в ведомстве.

Министерство добавило, что возобновление диалога станет возможным, "когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям". В таком случае диалог мог бы стать частью усилий по формированию новой системы безопасности в Европе, учитывающей интересы России, резюмировали в МИД.

В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Свое решение он объяснил тем, что назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

10 мая президент внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

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